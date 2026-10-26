बिहार में 1500 साल पुरानी विष्णु प्रतिमा समेत दुर्लभ धरोहरें गायब, आखिर कहां गईं मूर्तियां

जागरण संवाददाता, मधुबनी। जिस ऐतिहासिक धरोहर में सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति के निशान छिपे हों, वहां से दुर्लभ मूर्तियों का गायब होना गंभीर सवाल खड़े करता है।

मधुबनी के देवहार स्थित ऐतिहासिक मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर से करीब 1500 साल पुरानी विष्णु प्रतिमा समेत तीन दुर्लभ पुरावशेष गायब होने का मामला सामने आया है।

इस संबंध में मिथिला ललित संग्रहालय, सौराठ के सेवानिवृत्त सहायक संग्रहालयाध्यक्ष शिव कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्राथमिकी दर्ज कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

गुप्तकालीन विष्णु प्रतिमा का पता नहीं

शिव कुमार मिश्र के अनुसार, वर्ष 2016 में शिव मंदिर के पश्चिम स्थित छोटे तालाब से भगवान विष्णु की एक दुर्लभ प्रतिमा मिली थी। इसे गुप्तकालीन यानी लगभग 1500 साल पुराना बताया जाता है।

वर्ष 2017 में अमेरिका के शिकागो स्थित नार्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर और कला इतिहासकार डा. राब लिनरौथ इस प्रतिमा पर शोध के लिए देवहार आए थे। मिश्र का दावा है कि इस तरह की विष्णु प्रतिमा बिहार में पहले नहीं मिली थी।

दुर्गा प्रतिमा और पादपीठ भी गायब मंदिर के पूरब स्थित टीले से मिली महिषासुरमर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा भी गायब है। इसे मिथिला के कर्णाटवंशी राजाओं के शासनकाल यानी 12वीं-13वीं शताब्दी का बताया गया है। इसके अलावा, मंदिर के सामने स्थित तालाब की उड़ाही के दौरान मिली विष्णु प्रतिमा की पादपीठ भी नहीं मिल रही है। इस पर विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती के चरणों के अवशेष थे।