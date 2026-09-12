नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में चमकी बुखार का खतरा, मधुबनी समेत 8 जिलों में अलर्ट

जागरण संवाददाता, मधुबनी। नेपाल में पिछले माह आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में एईएस (चमकी बुखार) और जापानी इंसेफेलाइटिस का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ के बाद जलजमाव और मच्छरों के प्रजनन स्थलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति ने अलर्ट जारी किया है।