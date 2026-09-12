नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में चमकी बुखार का खतरा, मधुबनी समेत 8 जिलों में अलर्ट
नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में चमकी बुखार (एईएस) और जापानी इंसेफेलाइटिस का खतरा ...और पढ़ें
HighLights
नेपाल बाढ़ से बिहार में चमकी बुखार का खतरा बढ़ा।
राज्य स्वास्थ्य समिति ने 8 सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया।
स्वास्थ्य कर्मियों को निगरानी और त्वरित उपचार के निर्देश दिए गए।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। नेपाल में पिछले माह आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में एईएस (चमकी बुखार) और जापानी इंसेफेलाइटिस का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ के बाद जलजमाव और मच्छरों के प्रजनन स्थलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति ने अलर्ट जारी किया है।
कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय ने अररिया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और सुपौल के सिविल सर्जन को निगरानी तेज करने का निर्देश दिया है।
सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को समुदाय स्तर पर लक्षणों की पहचान कर तत्काल सूचना देने को कहा गया है।
संदिग्ध मरीजों की सूची तैयार कर बिना विलंब नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाएगा। सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं और उपकरण पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें- नेपाल में बाढ़ के बाद बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग के सामने दोहरी चुनौती