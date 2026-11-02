मधुबनी के चन्नीपुर में एनएच-227 पर पलटा थ्री-व्हीलर, आशा कार्यकर्ता की मौत, दो गंभीर

जागरण संवाददाता, खुटौना (मधुबनी)। सुबह का सफर अचानक मातम में बदल गया। एनएच-227 पर चन्नीपुर के पास तेज रफ्तार थ्री-व्हीलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सेफ्टी डिवाइडर से टकराया और पलट गया।

हादसा इतना भीषण था कि उसमें सवार लौकही सीएचसी की आशा कार्यकर्ता उछलकर दूर जा गिरीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

डिवाइडर से टकराकर पलटा थ्री-व्हीलर

लौकहा थाना क्षेत्र के चन्नीपुर के पास सोमवार सुबह यह हादसा हुआ। बताया गया कि थ्री-व्हीलर लौकहा से लौकही की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। थ्री-व्हीलर सड़क किनारे बने सेफ्टी डिवाइडर से टकराकर पलट गया।

उछलकर दूर जा गिरीं आशा कार्यकर्ता हादसे के दौरान थ्री-व्हीलर में सवार महिला उछलकर दूर जा गिरीं। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह लौकही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थीं।

राहगीर और चालक भी गंभीर रूप से घायल हादसे की चपेट में सड़क किनारे पैदल चल रहा एक व्यक्ति भी आ गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, थ्री-व्हीलर का चालक भी हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुआ है।