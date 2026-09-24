मधुबनी में अर्नब का असर, बूंदाबांदी से सुहाना हुआ मौसम, किसानों के चेहरे खिले
मधुबनी में चक्रवात अर्नब के असर से तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली ...और पढ़ें
HighLights
चक्रवात अर्नब के कारण मधुबनी में हुई बूंदाबांदी।
उमस भरी गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट।
धान की फसल को लाभ, तेज हवा से नुकसान की आशंका।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बुधवार शाम अचानक बदले मौसम ने राहत दे दी। बंगाल की खाड़ी से उठे समुद्री तूफान अर्नब के असर से जिले में तेज हवा के साथ रुक-रुककर बूंदाबांदी हुई।
आसमान में बादल छाने और ठंडी हवा चलने से मौसम का मिजाज सुहाना हो गया। गुरुवार को भी बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।
तापमान में आई गिरावट
बदले मौसम का असर तापमान पर भी दिखा। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, गुरुवार को जिले का अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है। कई इलाकों में लोग मौसम का आनंद लेते नजर आए।
धान की फसल में जगी उम्मीद
बारिश की बूंदों ने खेतों में खड़ी धान की फसल को भी राहत पहुंचाई है। बारिश के अभाव में कई जगह धान के पौधे मुरझाने लगे थे। खेतों में नमी पहुंचने से किसानों को फसल में दोबारा हरियाली लौटने की उम्मीद जगी है। किसानों का कहना है कि इस समय धान की फसल के लिए बारिश काफी उपयोगी साबित हो सकती है।
तेज हवा से नुकसान की आशंका
हालांकि किसानों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तेज हवा के साथ लगातार बारिश होने पर तैयार धान की फसल के गिरने और नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। किसान मौसम के बदले मिजाज पर नजर रख रहे हैं।
कई जगह जलजमाव की स्थिति
रुक-रुककर हुई बारिश से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह जलजमाव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। मौसम के बदले मिजाज से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं जलजमाव और तेज हवा को लेकर लोगों की परेशानी भी बढ़ी है।
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