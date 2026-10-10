मधुबनी में 1.40 लाख से अधिक LPG कनेक्शन ब्लॉक, ई-केवाईसी न कराने से थमी गैस बुकिंग

जागरण संवाददाता, मधुबनी। जिले में घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 1 लाख 40 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं।

बता दें, कि 30 सितंबर के बाद से इन उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग सेवा प्रभावित है। आईवीआरएस नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर और गैस कंपनियों के मोबाइल एप से भी सिलिंडर की बुकिंग नहीं हो पा रही है।

नतीजतन, बड़ी संख्या में उपभोक्ता ई-केवाईसी कराने के लिए गैस एजेंसियों का चक्कर लगा रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार दीपक के अनुसार, जिले में करीब 10.37 लाख एलपीजी कनेक्शन हैं।

जिले में इंडेन, एचपी और भारत गैस की कुल 103 एजेंसियां उपभोक्ताओं को सेवा दे रही हैं। ई-केवाईसी सत्यापन पूरा होने तक संबंधित उपभोक्ताओं की नियमित गैस आपूर्ति और बुकिंग प्रभावित रहेगी।

साथ ही, उन्हें सब्सिडी के लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है। आंकड़ों के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की 52 एजेंसियों से जुड़े पांच लाख 910 उपभोक्ताओं में से तीन लाख 94 हजार 275 ने ई-केवाईसी करा लिया है, जबकि 1 लाख 6 हजार 35 उपभोक्ताओं का सत्यापन अब भी बाकी है।