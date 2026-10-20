मधुबनी के कटैया चौक पर अचानक भड़की आग, स्पेयर पार्ट्स की दुकान में सबकुछ जलकर राख

संवाद सहयोगी, बासोपट्टी (मधुबनी)। दोपहर का वक्त था। कटैया चौक पर सबकुछ सामान्य चल रहा था, तभी सतीश ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान में रखे स्पेयर पार्ट्स और कीमती सामान धू-धूकर जलने लगे।

आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटों के सामने उनकी कोशिशें नाकाफी साबित हुईं। अग्निशमन दल जब मौके पर पहुंचा, तब तक दुकान का अधिकांश सामान जल चुका था। इस अग्निकांड में व्यवसायी को दस लाख रुपये से अधिक की क्षति होने का अनुमान है। दोपहर एक बजे अचानक लगी आग घटना मंगलवार दोपहर करीब एक बजे की है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कटैया चौक स्थित सतीश ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखे सामान को बचाने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई।

अग्निशमन दल ने पाया काबू दुकान से आग की ऊंची लपटें उठती देख स्थानीय लोग जुट गए। लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दुकान का अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो चुका था।

दस लाख से अधिक की क्षति पीड़ित व्यवसायी सतीश कुमार यादव के अनुसार, अग्निकांड में दस लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दुकान में रखे स्पेयर पार्ट्स सहित अन्य कीमती सामान जल गए। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है।