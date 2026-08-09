मधुबनी में दर्दनाक सड़क हादसा: मॉर्निंग वॉक कर लौट रहीं महिलाओं को अज्ञात वाहन ने कुचला, 3 की मौत

जागरण संवाददाता, मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के जगदंबा पेट्रोल पंप के निकट अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहीं तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने बेनीपट्टी मधुबनी मुख्य सड़क के जगदंबा पेट्रोल पंप के निकट सड़क जामकर यातायात को ठप कर दिया है।