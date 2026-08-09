श्रावणी मेला: जमुई से सुल्तानगंज-देवघर के लिए आज से शुरू होगी स्पेशल बस सेवा, रूट और किराया तय

संवाद सहयोगी, जमुई। श्रावणी मेला में कांवरियों की सुविधा के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने जमुई से देवघर वाया सुल्तानगंज श्रावणी मेला स्पेशल बस सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है।

रविवार से दो बसों के साथ इस सेवा का परिचालन शुरू होगा। बसें जमुई से सुल्तानगंज होते हुए देवघर तक जाएंगी। फिर अगले दिन सुबह 8:00 बजे देवघर से जमुई के लिए रवाना होगी।

डिपो अधीक्षक प्रवीर विक्रम सिंह ने बताया कि जमुई से दोपहर 12 बजे बस सुल्तानगंज के लिए रवाना होगी। सुल्तानगंज से आगे बस देवघर तक जाएगी। वहीं, देवघर से सुबह आठ बजे बस जमुई के लिए खुलेगी। इस सेवा से श्रद्धालुओं को सुल्तानगंज और देवघर के बीच आवागमन के लिए सीधा परिवहन साधन उपलब्ध होगा।