मधुबनी में बंदरों से बचने के लिए नदी में कूदे बच्चे, 11 वर्षीय किशोर की डूबकर मौत

संवाद सहयोगी, बेनीपट्टी (मधुबनी)। बेनीपट्टी प्रखंड के सरिसब गांव में मंगलवार सुबह बंदरों के हमले से बचने के दौरान नदी में कूदने से 11 वर्षीय किशोर की डूबकर मौत हो गई। घटना से गांव में कोहराम मच गया।

मृतक की पहचान नगर पंचायत बेनीपट्टी के वार्ड-21 सरिसब गांव निवासी मंटू कामत के पुत्र गौतम कुमार (11) के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, सुबह बच्चों का समूह गांव से होकर गुजरने वाली बछराजा नदी में नहा रहा था। इसी दौरान नदी किनारे बंदरों का झुंड आ गया। बंदरों को देख बच्चे डर से इधर-उधर भागने लगे। इसी अफरातफरी में गौतम ने नदी में छलांग लगा दी। गहराई का अंदाजा नहीं होने से वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया