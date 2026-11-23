जागरण संवाददाता, मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले में साइबर अपराधियों ने बिस्फी थाना क्षेत्र के छछुआ निवासी मो. कैस के पुत्र मो. आसिफ के बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से 10 लाख 30 हजार रुपये की अवैध निकासी कर ली।

खाते से लगातार राशि निकलती रही, लेकिन पीड़ित को इसकी भनक तक नहीं लगी। बैंक पहुंचने पर धोखाधड़ी का पता चला तो उसके होश उड़ गए। इस संबंध में बिस्फी थाना क्षेत्र के छछुआ निवासी मो. आसिफ ने उन्होंने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

जिसमें उन्होंने राशि वापस कराने और जिन खातों में रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, उन्हें तत्काल होल्ड कराने की मांग की है। आवेदन के अनुसार, 22 जनवरी 2026 से ही उनके बैंक खाते से बिना जानकारी और अनुमति के यूपीआई के माध्यम से रुपये कटने लगे थे।

अलग-अलग लेनदेन के जरिए कुल 10 लाख 30 हजार रुपये की निकासी कर ली गई। बैंक में खाते की जांच कराने पर इस बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ। पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच-पड़ताल की जा रही है। पुलिस बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी और राशि प्राप्त करने वाले बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही संबंधित मोबाइल नंबरों की भी जांच की जा रही है, ताकि ठगी में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि राशि किन खातों में भेजी गई और उन खातों में कितनी रकम शेष है।