मधेपुरा: वीडियो कॉल पर पति से हुई थी बहस, 24 घंटे बाद फंदे से लटकी मिली पत्नी 

संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा)। पुरैनी प्रखंड की दुर्गापुर पंचायत के वार्ड संख्या तीन पिपरिया टोला में शनिवार की रात एक महिला ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली।

मृतका की पहचान रिपु मुनी की पत्नी 28 वर्षीय काजल देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रात में ही शव को पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा भेज दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक पारिवारिक कलह की वजह से महिला ने आत्महत्या की है।

दरअसल, काजल देवी की पहली शादी ज्योतिष मुनि से हुई थी। जिससे उन्हें एक बेटी और एक बेटा था। कुछ साल पहले रोग की वजह से पुत्र की मौत हो गई। इस बीच काजल का अपने देवर रिपु मुनि के साथ प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया।

उसने करीब चार साल पूर्व देवर रिपु मुनि से शादी कर ली और उसी के साथ रहने लगी। इन दिनों पति रिपु मजदूरी के सिलसिले में परदेश चले गए तो गांव में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। यह चर्चा जब रिपु तक पहुंची तो दंपती में खटपट शुरू हो गई। फोन पर ही अक्सर दोनों में विवाद होने लगे।

एक दिन पहले पति से हुई थी बहस घटना से एक दिन पहले ग्रामीणों ने रिपु मुनि को फोन कर पत्नी के संबंध में कुछ जानकारी दी थी। शनिवार की शाम पति ने वीडियो काल पर उससे बहस की। इसी दौरान 10 वर्षीय बेटी प्रिया कुमारी ने मां से खाना मांगा। बेटी को खाना देने के दौरान काजल ने फोन पर पति को आत्महत्या करने की धमकी दी और फिर फंदा लगा लिया। घटना के समय घर में बेटी के अलावा और कोई नहीं था। मां को फंदे से लटका देख बेटी रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया।