संवाद सूत्र, जागरण, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। मधेपुरा स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर परिसर में पर्यटन विभाग की ओर से चल रहे विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार और निर्माण गुणवत्ता को लेकर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है।

सोमवार की शाम अचानक विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने पहुंचे पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों और संवेदक को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य कछुआ गति से नहीं चलने दिए जाएंगे। सिंहेश्वर धाम पहुंचते ही मंत्री ने सबसे पहले बाबा सिंहेश्वरनाथ के गर्भगृह में शीश नवाया और विधिवत पूजा-अर्चना की।

मुख्य पुजारी अमरनाथ ठाकुर उर्फ लाल बाबा एवं पंकज बाबा ने संकल्प कराकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दर्शन-पूजन संपन्न कराया। पूजा के उपरांत मंत्री ने सिंहेश्वर समेत पूरे बिहार के सर्वांगीण विकास, शांति और समृद्धि की कामना की। 90.27 करोड़ के प्रोजेक्ट पर कड़े तेवर, प्रोजेक्ट मैनेजर तलब दर्शन-पूजन के बाद पर्यटन मंत्री ने पर्यटन विभाग द्वारा 90.27 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से संचालित विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स और पंडा निवास सह धर्मशाला के निर्माण कार्यों का एक-एक कर मुआयना किया।

कार्यस्थल पर निर्माण की बेहद धीमी गति देखकर मंत्री भड़क उठे। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए स्वीकृत डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) और एग्रीमेंट की फाइलों के साथ तलब होने का निर्देश दिया। फूड कोर्ट व मंडप का काम शुरू न होने पर नाराजगी निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि परियोजना का अहम हिस्सा होने के बावजूद आधुनिक फूड कोर्ट और मंडप का निर्माण कार्य अब तक धरातल पर शुरू ही नहीं हो सका है। इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा, "जनता और श्रद्धालुओं की ओर से विकास कार्यों में लेटलतीफी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

इसी कारण मैं स्वयं वस्तुस्थिति देखने आया हूं। तय समय-सीमा के भीतर यदि निर्माण पूरा नहीं हुआ, तो संवेदक के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी।" निर्माण सामग्री की जांच होगी, बनेगी टेक्निकल कमेटी पंडा निवास सह धर्मशाला में निर्माण सामग्री और गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। कार्य में अनियमितता की जांच के बाबत उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो खामियां मिली हैं, उनके आधार पर विभागीय जांच कमेटी के साथ एक टेक्निकल टीम गठित करने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।