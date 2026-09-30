मधेपुरा की महिला किसानों ने किया ₹2.39 करोड़ का कारोबार, मिलकर बदल रहीं अपनी तकदीर 

संवाद सूत्र, कुमारखंड (मधेपुरा)। सिंहेश्वर जीविका महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड कुमारखंड की पांचवीं वार्षिक आम सभा का आयोजन बुधवार को कला भवन कुमारखंड में किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक नील कमल चौधरी, कंपनी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हेमंत कुमार एवं कंपनी की अध्यक्षा मुन्नी देवी ने संयुक्त रूप से किया।

आम सभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक लेखा-जोखा, कंपनी की उपलब्धियों व आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।

कंपनी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हेमंत कुमार ने वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 2.39 करोड़ का कारोबार किया है।

इस अवसर पर बीओडी सदस्य खुशबू कुमारी ने कहा कि कंपनी के माध्यम से महिला किसानों को कृषि एवं आयवर्धक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से लाभान्वित किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक नील कमल चौधरी ने कहा कि सिंहेश्वर जीविका महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड कुमारखंड ने क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार एवं विभिन्न आयवर्धक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।