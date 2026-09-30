मधेपुरा की महिला किसानों ने किया ₹2.39 करोड़ का कारोबार, मिलकर बदल रहीं अपनी तकदीर
सिंहेश्वर जीविका महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड कुमारखंड ने अपनी पांचवीं वार्षिक आम सभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.39 करोड़ रुपये का कारोबार करने की घोषणा की।
HighLights
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.39 करोड़ का कारोबार किया।
1544 शेयरधारकों के साथ राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
महिला किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है।
संवाद सूत्र, कुमारखंड (मधेपुरा)। सिंहेश्वर जीविका महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड कुमारखंड की पांचवीं वार्षिक आम सभा का आयोजन बुधवार को कला भवन कुमारखंड में किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक नील कमल चौधरी, कंपनी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हेमंत कुमार एवं कंपनी की अध्यक्षा मुन्नी देवी ने संयुक्त रूप से किया।
आम सभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक लेखा-जोखा, कंपनी की उपलब्धियों व आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।
कंपनी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हेमंत कुमार ने वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 2.39 करोड़ का कारोबार किया है।
इस अवसर पर बीओडी सदस्य खुशबू कुमारी ने कहा कि कंपनी के माध्यम से महिला किसानों को कृषि एवं आयवर्धक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से लाभान्वित किया जा रहा है।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक नील कमल चौधरी ने कहा कि सिंहेश्वर जीविका महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड कुमारखंड ने क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार एवं विभिन्न आयवर्धक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कंपनी ने 1544 शेयरधारकों को जोड़कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रबंधक ने कंपनी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में और बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा व्यक्त की।
कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रखंड परियोजना प्रबंधक कुमारखंड मुकुंद आचार्य, सामाजिक विकास टीम से अमितेश कुमार, पद्माकर मिश्र, मिथुन कुमार, श्वेता स्वराज, सबीना, कुंती देवी, बेबी कुमारी, काजल कुसुम, ममता देवी, बिपिन कुमार, संदीप कुमार, रतन कुमार समेत जीविका के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही। मंच संचालन संतोष कुमार ने किया।