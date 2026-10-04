मधेपुरा में मिड-डे मील के बाद बच्चों से धुलवाई थाली! Video सामने आते ही शिक्षा विभाग सख्त, एचएम से स्पष्टीकरण

संवाद सूत्र, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)। Madhepura Mid Day Meal BEO Action: मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज प्रखंड अंतर्गत खारा पंचायत स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय (NPS) चबियारी सिनबाड़ा में विभागीय नियमों को दरकिनार कर स्कूली बच्चों से मध्याह्न भोजन की थालियां धुलवाने का मामला सामने आया है।

इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कड़ा संज्ञान लिया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) सागर कुमार चौधरी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण पासवान से त्वरित स्पष्टीकरण तलब करते हुए विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विभागीय निर्देशों के अनुसार मध्याह्न भोजन के उपरांत बर्तन व थालियां साफ करने की पूरी जिम्मेदारी विद्यालय में कार्यरत रसोइयों की है, लेकिन नियमों को ठेंगा दिखाकर यह काम छोटे-छोटे बच्चों से कराया जा रहा था। BEO की सख्त चेतावनी: रसोइया का काम बच्चों से क्यों कराया गया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सागर कुमार चौधरी ने जारी कारण बताओ नोटिस में प्रधानाध्यापक से स्पष्ट शब्दों में पूछा है कि आखिर बच्चों से थाली धुलवाने की नौबत क्यों आई? वायरल वीडियो में बच्चे स्पष्ट तौर पर नल के पास बर्तन धोते दिख रहे हैं।