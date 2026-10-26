बिहार की जीविका दीदियों की सफलता को मिलेगा डिजिटल मंच, अब ऑनलाइन दिखेगी मेहनत और आत्मनिर्भरता की कहानी

संवाददाता, मधेपुरा। Jivika Didi Success Story Digital Media: जीविका से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं न केवल अपनी आजीविका चला रही हैं, बल्कि नए रोजगार सृजन कर आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही हैं।

अब इन सफल दीदियों की सक्सेस स्टोरी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा, ताकि जिले और राज्य की अन्य महिलाएं भी इनसे प्रेरित होकर स्वरोजगार से जुड़ सकें।

शुरुआत में 'लखपति दीदियों' और असाधारण काम करने वाले समूहों की कहानियों को प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए जीविका द्वारा बकायदा कर्मियों को पेशेवर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें केस अध्ययन लेखन, फोटोग्राफी, वीडियो प्रोडक्शन और प्रसारण के गुर सिखाए जा रहे हैं।

इन खास पहलों और समूहों की होगी ब्रांडिंग जीविका के संचार प्रबंधक पद्माकर मिश्र के अनुसार, दीदियों की सक्सेस स्टोरी को पूरी जिम्मेदारी और पेशेवर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। शुरुआती चरण में रोजगार सृजन करने वाली दीदियों और उनके समूहों की कहानियों को प्रकाशित किया जाएगा।

बांस क्लस्टर: कुमारखंड की 'वेणु जीविका हस्त शिल्प उत्पादक समिति' के तहत जुड़ी 29 दीदियां बांस के सूप, डगरा के अलावा पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड और टी-टेबल जैसे आकर्षक उत्पाद तैयार कर रही हैं। विभिन्न शिल्प मेलों में इनकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, और जीविका टीम इनकी ब्रांडिंग व मार्केटिंग में पूरा सहयोग कर रही है।

दीदी की रसोई और FPC: सदर अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में 'दीदी की रसोई' चला रहे समूह बेहतरीन आमदनी का मॉडल पेश कर चुके हैं। वहीं, कुमारखंड में किसान उत्पादक कंपनी से जुड़ी 1052 दीदियां समूह में खेती कर अपने उत्पादों की ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हैं।

सोशल मीडिया पर दिखेंगे हुनर के रंग ज्ञात हो कि मधेपुरा जिले में कुल 3.65 लाख महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं। विभाग का अनुमान है कि इनमें से करीब एक तिहाई दीदियां 'लखपति दीदी' की श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं।