बिहार में दूसरों के घर रोशन करने वाले कुम्हारों के आंगन में कब जलेगी खुशियों की लौ, चाइनीज झालरों ने छीनी दीयों की चमक

संवाद सूत्र, बरहट (जमुई)। चांदी-सोने की जगमगाहट और आधुनिक चाइनीज लड़ियों के बाजार में छा जाने के बावजूद आज भी दीपावली की असली आत्मा मिट्टी के सोंधे दीयों में ही बसती है।

लेकिन यह बेहद दर्दनाक विडंबना है कि जो हाथ पूरे देश और समाज के घरों को रोशन करने वाले अनगिनत दीये गढ़ते हैं, उनके अपने घरों और चूल्हों पर अक्सर मुफलिसी का अंधेरा छाया रहता है।

दीपावली के इस पावन पर्व पर दैनिक जागरण की विशेष पड़ताल में बरहट प्रखंड के प्रजापति (कुम्हार) परिवारों की उम्मीदों, संघर्ष और उनके चाक की धीमी पड़ती रफ्तार की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है।

दीपावली से हफ्तों पहले से ही चाक की खड़-खड़ और गीली मिट्टी की सोंधी खुशबू से कुम्हारों के मोहल्ले गुलजार तो हो जाते हैं, लेकिन बाजार का बदलता मिजाज इनकी कमर तोड़ रहा है।

डेढ़ लाख से 10 हजार पर सिमटी दीयों की बिक्री

मलयपुर के बुजुर्ग कारीगर सीताराम पंडित अपनी आंखों में नमी और चेहरे पर मायूसी लिए बताते हैं कि वे महीनों पहले से दिन-रात एक करके हजारों दीये तैयार करते हैं।

उम्मीद होती है कि दीपावली पर अच्छी आमदनी होगी, जिससे बच्चों के लिए नए कपड़े और घर में मिठाई आएगी। लेकिन जब ग्राहक बाजार पहुँचते हैं, तो सजावटी लाइटों पर हजारों रुपये बिना हिचकिचाहट खर्च कर देते हैं, जबकि माटी के दीयों पर दो पैसे के लिए भी मोल-भाव करने लगते हैं।

सीताराम पंडित बताते हैं कि जब बाजार में चाइनीज सजावटी लाइटें नहीं हुआ करती थीं, तब वे एक दीपावली सीजन में करीब डेढ़ लाख दीये बेच लेते थे। उससे मिलने वाले पैसे से पूरे साल उनके परिवार का पेट पल जाता था। लेकिन अब कृत्रिम लाइटों के आ जाने के बाद 10 हजार दीये बेचना भी मुश्किल हो गया है।