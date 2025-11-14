Lakhisarai Election Result: बिहार में डबल इंजन की वापसी, लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिखाया रास्ता

जागरण संवाददाता, लखीसराय। लखीसराय विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायक विजय कुमार सिन्हा ने निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद मतगणना केंद्र पर कहा कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद लखीसराय की जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा और विश्वास जताया है और वे इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। वे एक सेवक की तरह क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। यह जीत बिहारवासियों के मान-सम्मान की जीत है। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी और लखीसराय समेत पूरे बिहार का विकास होगा। सुशासन के माध्यम से बिहार तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ेगा।

नवनिर्वाचित विधायक विजय कुमार सिन्हा ने अपनी जीत के लिए क्षेत्र की समस्त जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने का वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार 2010 के विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूट गया है। डबल इंजन वाली सरकार के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा बढ़ा है।