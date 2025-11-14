Lakhisarai Election Result: बिहार में डबल इंजन की वापसी, लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिखाया रास्ता
लखीसराय से चौथी बार विधायक बने विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह बिहारियों के मान-सम्मान की जीत है। उन्होंने जनता के विश्वास पर खरा उतरने का वादा किया। सिन्हा ने कहा कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी और विकास होगा। उन्होंने 2010 के चुनाव का रिकॉर्ड टूटने की बात कही और जनता का आभार व्यक्त किया।
जागरण संवाददाता, लखीसराय। लखीसराय विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायक विजय कुमार सिन्हा ने निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद मतगणना केंद्र पर कहा कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद लखीसराय की जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा और विश्वास जताया है और वे इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। वे एक सेवक की तरह क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। यह जीत बिहारवासियों के मान-सम्मान की जीत है। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी और लखीसराय समेत पूरे बिहार का विकास होगा। सुशासन के माध्यम से बिहार तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ेगा।
नवनिर्वाचित विधायक विजय कुमार सिन्हा ने अपनी जीत के लिए क्षेत्र की समस्त जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने का वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार 2010 के विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूट गया है। डबल इंजन वाली सरकार के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा बढ़ा है।
इससे पहले, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) प्रभाकर कुमार ने विजय कुमार सिन्हा को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। केंद्रीय चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक रणदीप डी. भी मौजूद थे। जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अबीर-गुलाल लगाकर जश्न मनाया।
