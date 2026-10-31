खाते में आए 2-2 हजार रुपये! लखीसराय के किसानों को मिली PM किसान की किस्त, कृषि यंत्र व वर्मी कंपोस्ट की स्वीकृति

संवाद सूत्र, रामगढ़ चौक (लखीसराय)। PM Kisan 24th Installment Lakhisarai: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बहुप्रतीक्षित 24वीं किस्त शुक्रवार को देश भर के अन्नदाताओं के खातों में जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से एक विशेष कार्यक्रम के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में दो-दो हजार रुपये की सम्मान राशि अंतरित की।

इस अवसर पर लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड कृषि कार्यालय में किस्त हस्तांतरण कार्यक्रम का सीधा वेबकास्ट (लाइव प्रसारण) दिखाया गया, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों से पहुंचे सैकड़ों किसानों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जिले में पीएम किसान योजना का व्यापक असर देखने को मिला है। रामगढ़ चौक प्रखंड के करीब 4,500 किसान और पूरे लखीसराय जिले के लगभग 51 हजार निबंधित कृषक इस योजना से सीधे लाभान्वित हुए हैं। रबी महाअभियान में 65 किसानों को मिले कृषि यंत्र स्वीकृति पत्र किस्त जारी होने के साथ ही प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में रबी महाअभियान सह कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) चंद्रप्रकाश मिश्रा, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) राजीव कुमार राय और कृषि समन्वयकों ने किसानों को विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

बीएओ चंद्रप्रकाश मिश्रा ने बताया कि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत प्रखंड के 65 चयनित किसानों को आधिकारिक स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। किसान अब इस पत्र के आधार पर अधिकृत विक्रेताओं से आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीदारी कर सकेंगे, जिसके उपरांत निर्धारित सरकारी अनुदान (सब्सिडी) की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

82 किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई की मंजूरी मिट्टी की सेहत सुधारने और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 82 किसानों को वर्मी कंपोस्ट (केंचुआ खाद) निर्माण इकाई स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अधिकारियों ने कहा कि वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से किसान रासायनिक उर्वरकों (यूरिया व डीएपी) पर अपनी निर्भरता कम कर सकेंगे और मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ने से दीर्घकालिक उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। गेहूं, चना व मक्का के बीजों का आवंटन पूरा रबी महाअभियान के दौरान अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि रबी सीजन 2026-27 के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीजों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रखंड को गेहूं, चना, मसूर, मटर, हरा चना और संकर मक्का के बीजों का आधिकारिक लक्ष्य एवं आवंटन प्राप्त हो चुका है।