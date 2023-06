Bihar Crime: विजलेंस के हत्थे चढ़ा घूसखोर दारोगा, 40 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार; चालक भी पकड़ाया

Vigilance action in Lakhisarai लखीसराय में पटना के विजलेंस टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। एक शिकायतकर्ता ने दारोगा घूस मांगने का आरोप लगाया था। आरोप है कि दारोगा विवादित जमीन पर कार्य रोकने को लेकर घूस मांग रहा था। ऐसे में विजलेंस ने शिकायत का सत्यापन कराया। जांच में दारोगा का चालक भी इसमें शामिल पाया गया। जिसके बाद विजलेंस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Vigilance action in Lakhisarai: लखीसराय के मदनी चौकी थाना के थानाध्यक्ष घूस लेते गिरफ्तार

लखीसराय, जागरण संवाददाता। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने लखीसराय के दारोगा को 40 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इसके अलावा, एसएचओ के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। जिले के मदनी चौकी थाना के थानाध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह और उनके चालक किरण कुमार को निगरानी दल ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में निगरानी के डीएसपी संजय जायसवाल ने बताया कि थाना क्षेत्र के खावा चंद्रटोला निवासी महेंद्र महतो की पत्नी नीला देवी की शिकायत पर निगरानी ने उक्त कार्रवाई की है। इससे पहले मामले की शिकायत की जांच निगरानी ने कराई थी, इसके बाद ही धावा दल गठित कर बुधवार को मेदनी चौकी थानाध्यक्ष के खिलाफ ट्रैप की कार्रवाई की गई। जैसे ही शिकायतकर्ता नीला देवी ने चालक किरण कुमार के माध्यम से 40,000 रूपये घूस दिया, विजसलेंस टीम ने उसे दबोच लिया। चालक किरण कुमार और थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह दोनों को निगरानी दल के सदस्यों ने तुरंत गिरफ्तार कर अपने साथ लेते चली गई। जबकि शिकायतकर्ता नीला देवी की ओर से भूमि विवाद से संबंधित एलआरडीसी लखीसराय द्वारा विवादित जमीन पर कार्य रोक लगाने से संबंधित पत्र भी निगरानी दल ने जब्त कर लिया। कार्य पर रोक लगाने के लिए घूस की मांग की जा रही थी।

