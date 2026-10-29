लखीसराय के गांवों में दुधारू पशुओं में फैला थनैला रोग, दूध उत्पादन घटने से पशुपालक चिंतित

संवाद सूत्र, सूर्यगढ़ा (लखीसराय)। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में दुधारू पशुओं में थनैला रोग के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पशुपालक चिंतित हैं।

पशुपालकों के अनुसार, इस बीमारी के कारण दूध उत्पादन में कमी आ रही है। समय पर उपचार नहीं होने पर पशु के थन को भी नुकसान पहुंच सकता है।

सलेमपुर गांव के पशुपालक सुमन कुमार, निलेश कुमार और मुरारी कुमार ने बताया कि थनैला रोग से प्रभावित गाय-भैंस के दूध में कमी आ जाती है। गंभीर स्थिति में दूध के साथ खून या मवाद निकलने जैसी समस्या भी हो सकती है।

स्थानीय पशु अस्पताल के प्रभारी पशु चिकित्सक संजीव कुमार ने पशुपालकों को पशुओं की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि थनैला रोग से बचाव के लिए पशु के रहने की जगह साफ और सूखी रखनी चाहिए। समय पर उपचार नहीं होने से पशु को अधिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने पशुपालकों को बीमारी के लक्षण दिखने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी।