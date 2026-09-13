शादी नहीं हो पाई तो दे दी जान, लखीसराय में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने खुद को मारी गोली 

जागरण संवाददाता, लखीसराय। जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के नगर परिषद अंतर्गत कटेहर मठ टोला वार्ड संख्या एक में रविवार की सुबह एक युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

मृतक की पहचान मु. शौकत के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

ग्रामीणों के अनुसार, युवक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे विवाह करना चाहता था। स्वजन द्वारा इसका विरोध किए जाने से वह नाराज चल रहा था।

ग्रामीणों ने बताया कि रविवार की सुबह युवक हथियार लेकर घूम रहा था। कुछ देर बाद उसने फायरिंग की और फिर खुद को गोली मार ली। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई।