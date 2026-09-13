समस्तीपुर में चेहरा जला, पहचान छिपी... नून नदी किनारे मिले शव ने पुलिस के सामने खड़े किए कई सवाल
समस्तीपुर में नून नदी किनारे एक अज्ञात शव मिला है, जिसका चेहरा रासायनिक पदार्थ से नष्ट किया गया है, जिससे ...और पढ़ें
HighLights
नून नदी किनारे मिला अज्ञात शव, चेहरा नष्ट किया गया।
पुलिस हत्या की आशंका जता रही, तकनीकी जांच जारी है।
पोस्टमार्टम के लिए शव दरभंगा मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। नून नदी के किनारे स्लुइस गेट के पास मिले अज्ञात शव ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चेहरा रसायनिक पदार्थ डालकर नष्ट किए जाने की आशंका के कारण मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।
पुलिस को संदेह है कि हत्या के बाद शव को यहां लाकर ठिकाने लगाया गया होगा। हालांकि, इसकी पुष्टि अनुसंधान पूरा होने के बाद ही हो सकेगी।
घटनास्थल पर देर शाम तक छानबीन
हलई थाना क्षेत्र के वरुणा से डिहिया पुल तक जाने वाली बांध सड़क में स्लुइस गेट के पास से पुलिस ने शव बरामद किया था। इसके बाद घटनास्थल पर देर शाम तक पुलिस टीम ने छानबीन की। शव करीब एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। पुलिस आसपास के इलाकों में भी जानकारी जुटा रही है।
पहनावे से मध्यमवर्गीय परिवार का अनुमान
प्रारंभिक छानबीन में मृतक की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उसके पहनावे से पुलिस को वह मध्यमवर्गीय परिवार का सदस्य प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मृतक आसपास के इलाके का ही रहने वाला हो सकता है। जिस स्थान पर शव मिला है, वहां बाहरी लोगों के आने-जाने की संभावना कम बताई जा रही है।
तकनीकी अनुसंधान से पहचान की कोशिश
पुलिस अब तकनीकी अनुसंधान के जरिए मृतक की पहचान और बदमाशों तक पहुंचने की तैयारी में जुटी है। आसपास के क्षेत्रों से लापता लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शव को घटनास्थल तक कैसे लाया गया।
सदर अस्पताल में नहीं हुआ पोस्टमार्टम
शव कई दिनों पुराना होने के कारण गलना शुरू हो चुका है। इस वजह से सदर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम संभव नहीं हो सका। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कालेज भेजा जाएगा।
इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अनुसंधान के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।