सिमरिया में गंगा पर बने दूसरे रेल पुल को चालू करने की कवायद तेज, पूर्वा और गरीब रथ समेत कई ट्रेनों के बदले रूट

संवाद सहयोगी, लखीसराय। दानापुर और सोनपुर रेल मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सोमवार से शुरू हुए प्री एनआई और एनआई कार्य का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है।

सिमरिया में गंगा नदी पर बने दूसरे पुल को चालू करने के लिए हाथीदह और मोकामा स्टेशन के बीच औंटा जंक्शन, सिमरिया स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर इंटरलॉकिंग कार्य शुरू होने के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया है, जबकि कई ट्रेनों का परिचालन रद रहा।