मुकेश कुमार, लखीसराय। आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और कुत्ता काटने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जिले में पहली बार डॉग अस्पताल बनाने की तैयारी है।

नगर परिषद लखीसराय में 1.16 करोड़ रुपये की लागत से अस्पताल निर्माण को स्वीकृति मिली है। वार्ड 30 में लाली पहाड़ी की तलहटी स्थित क्रिमला पार्क से दक्षिण-पश्चिम करीब 40 डिसमिल जमीन चिह्नित की गई है।

निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अस्पताल के संचालन की जिम्मेदारी राजस्थान की एजेंसी को दी गई है। यहां जिले के शहरी निकायों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़े गए आवारा कुत्तों की नसबंदी और रैबीज रोधी टीकाकरण किया जाएगा।

तीन-चार दिन अस्पताल में रहेंगे कुत्ते टीकाकरण के बाद कुत्तों को तीन से चार दिन अस्पताल में रखने के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। बीमार और आक्रामक कुत्तों को अस्पताल में रखने की व्यवस्था होगी।