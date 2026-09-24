लखीसराय में जमीन मापी का इंतजार खत्म, 17 नए अमीन करेंगे पेंडिंग मामलों का निपटारा

संवाद सहयोगी, लखीसराय। जिले में जमीन की मापी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। मापी के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए जिलाधिकारी ने जिले के सभी सात अंचलों में 17 अतिरिक्त सर्वेक्षण अमीनों की प्रतिनियुक्ति की है।

ये अमीन 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक संबंधित अंचलों में कार्य करेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय से 23 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार जिले में जमीन मापी के 1,168 आवेदन लंबित हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में यह विशेष मापी अभियान चलाया जा रहा है। लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रत्येक अमीन से प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 20 मापी कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने एक माह में कुल 609 मापी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सूर्यगढ़ा में सबसे अधिक 585 आवेदन लंबित अंचलवार स्थिति देखें तो सूर्यगढ़ा में सबसे अधिक 585, लखीसराय में 296, हलसी में 82, चानन में 73, रामगढ़ चौक में 51, बड़हिया में 45 और पिपरिया में 36 मापी आवेदन लंबित हैं। वर्तमान में अंचलों में 12 नियमित और चार संविदा अमीन कार्यरत हैं।