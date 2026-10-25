लखीसराय के 25 किसानों की बदलेगी खेती की तस्वीर, आम की उन्नत तकनीक सीखेंगे, फसल से कमाई बढ़ाने का जानेंगे तरीका

संवाद सहयोगी, लखीसराय। जिले के किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक बागवानी तकनीकों से लैस कर उनकी आर्थिक आय को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने एक बड़ी पहल की है।

आत्मा (ATMA), लखीसराय के तत्वावधान में 25 किसानों का एक विशेष दल रविवार को मालदा स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (CISH) के लिए रवाना हुआ।

यह चार दिवसीय आवासीय कृषक परिभ्रमण कार्यक्रम 26 से 29 अक्टूबर 2026 तक संचालित किया जाएगा, जिसका मुख्य केंद्रबिंदु 'आम बागवानी प्रबंधन एवं मूल्यवर्धन' (Mango Orchard Management and Value Addition) है।

इस प्रशिक्षण दौरे का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती से आगे निकालकर बागवानी फसलों के वैज्ञानिक रखरखाव, आधुनिक कीट एवं रोग प्रबंधन (Pest Management) तथा बेहतर उत्पादन की तकनीकों से परिचित कराना है।

इसके साथ ही, किसानों को फलों के प्रसंस्करण (Fruit Processing) और मूल्यवर्धन के गुर भी सिखाए जाएंगे, ताकि वे अपनी उपज को बाजार में बेहतर कीमत पर बेच सकें।

कृषि पदाधिकारी ने की परिभ्रमण का अधिकतम लाभ उठाने की अपील

किसानों के इस दल को रवाना करने के अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा के परियोजना निदेशक कुंदन कुमार ने सभी कृषकों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से इस चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया।

कृषि पदाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई तकनीकी जानकारियों को किसान अपने खेतों में प्रयोग करें और उन्नत पैदावार लें। साथ ही, उन्होंने यह भी आग्रह किया कि इस ज्ञान को वे अपने क्षेत्र के अन्य किसानों के साथ भी साझा करें, ताकि पूरा जिला इससे लाभान्वित हो सके।