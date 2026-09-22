लखीसराय: छात्रा से दुर्व्यवहार के आरोप में स्कूल में हंगामा, पहले पुलिस ने शिक्षक को उठाया और फिर छोड़ दिया

संवाद सूत्र, हलसी (लखीसराय)। हलसी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दिरा हरेवा में मंगलवार को एक छात्रा से शिक्षक द्वारा कथित दुर्व्यवहार की शिकायत को लेकर स्वजनों और ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया।

ग्रामीणों ने शिक्षक पर छात्राओं को फोन कर कथित रूप से डराने-धमकाने और अपनी बात मनवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस विद्यालय पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया।

ग्रामीणों के अनुसार, शनिवार की रात विद्यालय की 11वीं कक्षा की एक छात्रा को शिक्षक ने फोन कर अगले दिन से परीक्षा होने की बात कही। छात्रा ने बताया कि उसे परीक्षा की तिथि की जानकारी पहले से थी।

छात्रा के अनुसार, नामांकन के लिए आनलाइन आवेदन करने के समय से ही शिक्षक द्वारा विज्ञान के बजाय कला संकाय में नामांकन कराने का दबाव बनाया जा रहा था।

सोमवार को परीक्षा के दौरान शिक्षक द्वारा कथित रूप से अनुचित व्यवहार किए जाने की शिकायत छात्रा ने अपने स्वजन से की। इसके बाद मंगलवार को स्वजन और ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और हंगामा किया।

शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की, आवेदन नहीं मिलने पर शिक्षक मुक्त

विद्यालय में हंगामे की सूचना पर हलसी थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने पुलिस पदाधिकारी को विद्यालय भेजा। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और संबंधित शिक्षक को पूछताछ के लिए थाने ले गई।