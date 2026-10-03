बिहार में शिक्षकों की सैलरी के लिए नया सिस्टम, अब SNA-SPARSH के जरिए होगा भुगतान 

संवाद सूत्र, लखीसराय। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से इनका वेतन SNA SPASH (Single Nodal Agency - Samayochit Pranali Ekikrit Shighra Hastantaran) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की विशिष्ट पे-आइडी बनाई जाएगी।

मंगवाए गए दस्तावेज

डीपीओ मध्याह्न भोजन योजना सह समग्र शिक्षा अभियान सीमा कुमारी ने बताया कि राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान सहित संबंधित पदाधिकारियों को पे-क्रिएशन फार्म और आवश्यक दस्तावेज मंगवाने का निर्देश दिया गया है।