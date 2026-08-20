बिहार: लखीसराय मंदिर हादसे में प्रशासन को क्लीनचिट, जांच टीम ने अफवाह को ठहराया भगदड़ का जिम्मेदार 

संवाद सहयोगी, लखीसराय। अशोकधाम में सावन की तीसरी सोमवारी को भगदड़ में सात महिला श्रद्धालुओं की मौत और 27 श्रद्धालुओं के घायल होने की घटना के तीसरे दिन बुधवार को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की तीन सदस्यीय जांच टीम अशोकधाम पहुंची।

टीम ने मंदिर और अशोकधाम स्टेशन रोड स्थित हादसा स्थल का निरीक्षण कर घटना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की जानकारी ली। न्यास पर्षद के सदस्य हेमराज राम, अशोक कुमार एवं सहायक अधीक्षक रामजुगु प्रसाद ने मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सह एसडीओ प्रभाकर कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार एवं ट्रस्ट के सचिव डॉ. कुमार अमित के साथ हादसा स्थल का जायजा लिया।