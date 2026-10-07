लखीसराय और किऊल में पुलिस का बड़ा एक्शन: 5 महिला समेत 11 तस्कर गिरफ्तार, स्टेशन से बीयर और शराब बरामद

संवाद सहयोगी, लखीसराय। उत्पाद विभाग एवं किऊल रेल थाना की पुलिस ने सोमवार की रात विभिन्न जगहों से अंग्रेजी, देसी एवं महुआ चुलाई शराब बरामद करते हुए पांच महिला समेत छह तस्कर एवं पांच शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है।

निरीक्षक उत्पाद निर्मल कुमार ने बताया कि किऊल रेलवे स्टेशन से छह लीटर बीयर के साथ पटना जिला के मरांची थाना के नया कसहा दियारा की चिंतु देवी, 5.500 लीटर बीयर के साथ अथमलगोला थाना के नया टोला सबनीमा की रेखा देवी, पांच लीटर बीयर के साथ बेगूसराय जिला के चकिया थाना के सिमरिया घाट बिंद टोली की रतनी देवी को गिरफ्तार किया है।

वहीं 5.500 लीटर बीयर के साथ किरण देवी, किऊल थाना के रामसिर मुसहरी से दो लीटर महुआ चुलाई शराब के साथ स्थानीय सीता देवी एवं स्थानीय थाना के इंगलिश से आठ लीटर महुआ चुलाई शराब के साथ स्थानीय चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है।