संवाद सहयोगी, किशनगंज। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में आरपीएफ ने 58.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। 48 पैकेट में रखी गांजे की इस खेप की अनुमानित कीमत 29 लाख 30 हजार रुपये आंकी गई है।

तस्करों ने गांजे को डिब्रूगढ़ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली ट्रेन संख्या 15946 डाउन के एस-3 स्लीपर कोच में सीट के नीचे छिपाकर रखा था। जानकारी के अनुसार, कटिहार से आरपीएफ को सूचना मिली थी कि डिब्रूगढ़-एलटीटी एक्सप्रेस के एस-3 कोच में मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही आरपीएफ किशनगंज के अवर निरीक्षक प्रशांत कुमार, सहायक अवर निरीक्षक एचपी सिंह और कांस्टेबल पी कुमार की टीम सक्रिय हो गई।