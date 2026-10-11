पुलिस बैरक में गोली की गूंज से मचा हड़कंप, किशनगंज में कांस्टेबल समीर कुमार की मौत, सर्विस रिवाल्वर से चली गोली

संवाददाता, किशनगंज। Kishanganj Constable Suicide Service Revolver Police Barrack: किशनगंज सदर थाना परिसर में शनिवार की सुबह हुई एक दर्दनाक घटना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सदर थाना में पदस्थापित 32 वर्षीय कांस्टेबल समीर कुमार ने शनिवार सुबह अपनी ही सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और गंभीर रूप से घायल सिपाही को उपचार व औपचारिकता के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस बैरक में मातम और सन्नाटा पसर गया है।

किशनगंज सदर थाना परिसर स्थित पुलिस बैरक में पदस्थापित 32 वर्षीय कांस्टेबल समीर कुमार ने शनिवार सुबह सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर की जीवन लीला समाप्त

घटना से पहले मृतक सिपाही ने अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर की थी बातचीत; आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का अभी तक नहीं चल पाया है पता

मूल रूप से भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर के रहने वाले थे समीर, वर्ष 2015 में समस्तीपुर से शुरू हुई थी पुलिस सेवा

सूचना मिलने के बाद भागलपुर से किशनगंज के लिए रवाना हुए स्वजन; एफएसएल (FSL) की विशेष टीम घटनास्थल की जांच में जुटी परिवार से बातचीत के बाद उठाया खौफनाक कदम; एफएसएल टीम कर रही साक्ष्यों की जांच घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक (एसपी) संतोष कुमार और एसडीपीओ-1 खुसरो सिराज तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसपी संतोष कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आत्महत्या करने से ठीक पहले कांस्टेबल समीर कुमार ने अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत की थी।

इसके तुरंत बाद उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि, इस दुखद कदम के पीछे की असल वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटनास्थल की बारीकी से जांच और साक्ष्य संकलन के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की विशेष टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो बैरक के अंदर से फिंगरप्रिंट और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है।