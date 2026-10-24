किशनगंज में शराब तस्करी पर लगेगी लगाम, चरघड़िया एंट्री प्वाइंट पर 85 लाख की लागत से बनेगा नया चेकपोस्ट

अमरेंद्र कांत, किशनगंज। बंगाल और नेपाल की सीमा से सटे किशनगंज जिले में शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत कोचाधामन प्रखंड के चरघड़िया एंट्री प्वाइंट पर करीब 85 लाख रुपये की लागत से नया चेकपोस्ट बनाया जाएगा।

चेकपोस्ट की स्वीकृति विभाग से मिलने के बाद निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। नया चेकपोस्ट बनने से इस क्षेत्र में वाहनों की निगरानी और जांच व्यवस्था मजबूत होगी। जानकारी के अनुसार जिस मार्ग में चेकपोस्ट बनाया जा रहा है उस मार्ग से शराब की बरामदगी होती रही है। फरवरी में कार से 404 लीटर और अप्रैल में 264.28 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी। जबकि कम मात्रा में शराब की बरामदगी पुलिस व उत्पाद विभाग निरंतर करती रही है। जिस कारण चरघड़िया में नया चेकपोस्ट बनने से विभाग की निगरानी व्यवस्था का विस्तार होगा।

तीन स्थायी और तीन अस्थायी चेकपोस्ट से फिलहाल हो रही निगरानी फिलहाल जिले में गलगलिया, फरिंगगोला और रामपुर में तीन स्थायी चेकपोस्ट संचालित हैं। तीनों चेकपोस्ट बंगाल के रास्ते आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जाती है। इनके अतिरिक्त देवी चौक, ब्लाक चौक और कैल्टेक्स चौक पर तीन अस्थायी चेकपोस्ट भी चल रहे हैं। इन स्थानों पर वाहनों की जांच कर शराब की अवैध ढुलाई रोकने का प्रयास किया जाता है।