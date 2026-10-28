कोसी स्नातक MLC चुनाव में एन के यादव की हैट्रिक पर भाजपा में जश्न, बधाइयों का लगा तांता

संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव में भाजपा-एनडीए के प्रत्याशी डॉ. एन के यादव की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में हर्ष का माहौल है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता डॉ. एनके यादव ने लगातार तीसरी बार विजय पताका फहराकर जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी कर ली है। मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रत्याशी नितेश कुमार दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जनसुराज के रजनीश रंजन तीसरे स्थान पर सिमट गए।

भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और स्नातक मतदाताओं के विश्वास की जीत बताया। भाजपा जिला प्रवक्ता कौशल किशोर यादव ने डॉ. यादव को जीत की बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि कोशी क्षेत्र के स्नातक मतदाताओं ने अपने मताधिकार के माध्यम से एनडीए के प्रति भरोसा व्यक्त किया है। नगर मंडल अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने कहा कि डॉ. एन के यादव की जीत एनडीए की नीतियों, नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है।