बिहार में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार, किशनगंज की ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत

संवाद सहयोगी, किशनगंज। Bihar Industrial Investment Kishangan: बिहार को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने और सीमांचल के सीमावर्ती जिलों में निवेश का माहौल तैयार करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है।

राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के सतत प्रयासों के फलस्वरूप किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत गलगलिया चेक पोस्ट स्थित ‘मेसर्स ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड’ को वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की मुहर लग गई है।

28 अक्टूबर को पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 के तहत उक्त कंपनी को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिए जाने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। औद्योगिक माहौल और रोजगार सृजन के लिए सरकार प्रतिबद्ध इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार बिहार में औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने, नए उद्योगों के विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।