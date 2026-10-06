नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसा था बांग्लादेशी नागरिक, किशनगंज कोर्ट ने सुनाई ढाई साल की सजा

संवाद सहयोगी, किशनगंज। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में एडीजे प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक बांग्लादेशी नागरिक को दोषी करार देते हुए दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

लोक अभियोजक सुरेन साह ने बताया कि दोषी मोहम्मद अशरफ अली उर्फ अशरफ अली (38) बांग्लादेश के बारिसाल जिले के भोला क्षेत्र का निवासी है। मामला गलगलिया थाना कांड संख्या 45/2024 और सत्र परीक्षण संख्या 223/2024 से संबंधित है। नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश का आरोप अभियोजन के अनुसार वर्ष 2024 में आरोपित बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर किशनगंज पहुंचा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद गलगलिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था।