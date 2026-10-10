हर महीने की 10 तारीख को आएगी पेंशन, किशनगंज के 1.56 लाख लाभुकों के खाते में ट्रांसफर हुए ₹18.35 करोड़

जागरण संवाददाता, किशनगंज। जिले के 1,56,171 सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभुकों के बैंक खातों में सितंबर माह की पेंशन राशि हस्तांतरित कर दी गई है।

शनिवार को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जिले के लाभुकों के खाते में कुल 18 करोड़ 35 लाख 49 हजार 400 रुपये भेजे गए। वहीं, पूरे बिहार में 1,08,36,005 लाभुकों के खातों में 1,100 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 12,374 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।

इसको लेकर समाहरणालय स्थित एनआइसी कक्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि अंतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रसारण किया गया। इस दौरान जिले के अधिकारियों और पेंशन लाभुकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत वरीय उप समाहर्ता सह सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग श्रीति कुमारी ने की। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रत्येक महीने की 10 तारीख को डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन राशि हस्तांतरित की जाएगी।