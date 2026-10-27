कोसी पार करना होगा आसान, खगड़िया-मधेपुरा को जोड़ने वाला पीपा पुल तैयार, नवंबर के पहले सप्ताह से फर्राटा भरेंगे वाहन

जागरण संवाददाता, खगड़िया। Khagaria Madhepura Bhagalpur Kosi Peepa Pul: खगड़िया और मधेपुरा जिले को आपस में जोड़ने को लेकर गोगरी सर्किल नंबर-एक के बीरवास और मधेपुरा जिले के कपसिया घाट के बीच कोसी नदी पर पीपा पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका है।

सब कुछ ठीक रहा, तो नवंबर के पहले सप्ताह से ही इस पर आवागमन आरंभ कर दिया जाएगा, जो निर्धारित समय से एक माह पूर्व ही चालू हो जाएगा। इससे तीनों जिलों के लोगों को आवागमन में भारी राहत मिलेगी।

मालूम हो कि कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद इस पीपा पुल पर 15 जून से आवागमन बंद कर पीपा खोल दिया गया था। जलस्तर में आई भारी कमी के बाद अब फिर से पीपा पुल का निर्माण कर दिया गया है।

वर्तमान में केवल किनारे पर जेटी लगाने का कार्य शेष है, जिसे पूरा करते ही इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। विभागीय स्तर पर पीपा पुल बंद करने का समय 15 जून और आरंभ करने का समय 15 दिसंबर निर्धारित है, लेकिन इस बार नवंबर से ही पुल चालू हो जाएगा।

फिलहाल लोगों को नौका की सवारी करनी पड़ रही है। परियोजना अभियंता बबलू कुमार ने बताया कि पुल के सभी पीपा लगा दिए गए हैं और जेटी का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तीन जिलों के लाखों लोगों के लिए है बेहद महत्वपूर्ण खगड़िया जिले के गोगरी सर्किल नंबर-एक के बीरवास से मधेपुरा जिले के कपसिया घाट पर बना यह पुल न केवल खगड़िया और मधेपुरा, बल्कि भागलपुर जिले के लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।