खगड़िया की बदलेगी तस्वीर: बक्सर-भागलपुर और पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की तैयारी, DM ने भेजा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया जिले को राज्य के प्रमुख ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य जिले की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना है। इससे न केवल जिले की आर्थिकी मजबूत होगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

डीएम विक्रम विरकर ने इस संबंध में पथ निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बक्सर-भागलपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से खगड़िया को जोड़ने का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव में बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी के लिए एसएच 80 के माध्यम से मोकामा-सिमरिया-खगड़िया मार्ग, अजगैवीनाथ धाम-अगुवानी-परबत्ता होते हुए खगड़िया और एसएच 55 के माध्यम से सिमरिया घाट क्षेत्र से संपर्क मार्गों का उल्लेख किया गया है। पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से खगड़िया को जोड़ने के लिए भी विभिन्न संभावित मार्गों का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें एसएच 55 के माध्यम से सिमरिया घाट क्षेत्र, कुशेश्वर स्थान और एसएच 95 एवं एनएच 107 के माध्यम से सहरसा क्षेत्र से संपर्क के विकल्प शामिल हैं।