खगड़िया में बाढ़ का कहर: 71 स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्थगित, अधर में हजारों छात्रों का भविष्य

जागरण टीम, महेशखूंट/परबत्ता (खगड़िया)। प्रलयंकारी बाढ़ का पानी निकलने लगा है। लेकिन बाढ़ के कारण जिले के 71 विद्यालयों में पठन-पाठन ठप हैं।इनमें दो ऐसे विद्यालय भी शामिल हैं, जहां बाढ़ राहत आश्रय शिविर संचालित है।

इनमें जिला मुख्यालय स्थित बापू मध्य विद्यालय बलुआही भी है।इस विद्यालय से कन्या प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर और प्राथमिक विद्यालय कृष्णापुरी भी टैग है।

कहने का मतलब इन तीनों विद्यालयों में पठन-पाठन बंद है। बापू मध्य विद्यालय बलुआही के प्रधानाध्यापक चंद्रमणि मिश्र ने बताया कि सात सितंबर से पठन-पाठन पूरी तरह बंद है।

कुल सात सौ विद्यार्थियों का तत्काल पठन-पाठन बाधित है। अभी अर्ध वार्षिक परीक्षा चल रही है। परंतु इन विद्यालयों के विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर आगे तिथि निर्धारित की जाएगी।

गोगरी प्रखंड के मध्य विद्यालय बन्नी भी बाढ़ से घिरा हुआ है। यहां के प्रधानाध्यापक वकील ठाकुर ने बताया कि 548 विद्यार्थियों का नामांकन है। यहां अर्धवार्षिक परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। विभागीय निर्देशानुसार नई तिथि तय होने पर परीक्षा ली जाएगी।

इन स्कूलों में नहीं होगी अर्द्धवार्षिक परीक्षा मालूम हो कि प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश बन्नी, प्राथमिक विद्यालय भदलय, मध्य विद्यालय भदलय, प्राथमिक विद्यालय मोहनगढ़, मोहिनी मुसहरी, बन्नी में भी बाढ़ के कारण पठन-पाठन और अर्धवार्षिक परीक्षा स्थगित है। परबत्ता प्रखंड के 20 विद्यालयों में बाढ़ के कारण पठन-पाठन ठप है। इनमें दो प्लस टू विद्यालय भी शामिल है। कई विद्यालय परिसर में अभी भी बाढ़ का पानी बह रहा है। मध्य विद्यालय नयागांव-गोढ़ियासी के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार ने बताया कि, यहां 507 विद्यार्थियों का नामांकन है। बाढ़ के कारण छह सितंबर से यहां शैक्षणिक कार्य बंद है। अर्धवार्षिक परीक्षा भी स्थगित है। तेमथा करारी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय शर्मा टोला, तेमथा में तीन सितंबर से पठन-पाठन बंद है। यहां भी अर्धवार्षिक परीक्षा स्थगित है। जोरावरपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय नयागांव-गोढ़ियासी, प्राथमिक विद्यालय कज्ज्लवन दियारा, माधवपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय माधवपुर-दो, दुरन सिंह मध्य विद्यालय माधवपुर, कन्या प्राथमिक विद्यालय माधवपुर, मध्य विद्यालय मुरादपुर, मध्य विद्यालय विष्णुपुर, सौढ़ दक्षिणी पंचायत के मध्य विद्यालय सौढ़, लगार पंचायत के मध्य विद्यालय बिशौनी, कन्या प्राथमिक विद्यालय बिशौनी समेत 18 विद्यालयों में 15 सितंबर से आरंभ अर्धवार्षिक परीक्षा स्थगित है।