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खगड़िया पर मंडराया बाढ़ का खतरा, सरकारी अधिकारियों-कर्मियों की छुट्टियां रद; तटबंधों की 24 घंटे निगरानी

By Chitranjan Sangar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Wed, 26 Aug 2026 04:35 PM (IST)

खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर घटने के बाद फिर बढ़ने की संभावना है, जिससे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और बांधों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है।

खगड़िया पर मंडराया बाढ़ का खतरा, सरकारी अधिकारियों-कर्मियों की छुट्टियां रद

खगड़िया पर मंडराया बाढ़ का खतरा, सरकारी अधिकारियों-कर्मियों की छुट्टियां रद

जागरण संवाददाता, खगड़िया। कई दिनों के बाद खगड़िया में बुधवार को गंगा और बूढ़ी गंडक की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-एक, खगड़िया की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार की सुबह छह बजे खगड़िया के खारा धार जलद्वार के पास गंगा का जलस्तर 35.05 मीटर दर्ज किया गया।

खगड़िया एनएच-31 ब्रिज, अघोरी स्थान के पास बूढ़ी गंडक का जलस्तर 37.02 मीटर दर्ज हुआ। बुधवार की सुबह गंगा और बूढ़ी गंडक की प्रवृति घटने की बताई गई।

इधर, तिब्बत की घटना के बाद खगड़िया में भी गंगा और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी गई है।

संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी सीओ और थानाध्यक्षों को लोगोंं को जागरूक करने को कहा गया है। डीएम विक्रम विरकर ने किसी भी स्थिति से निपटने काे लेकर पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है।

बुधवार की रात्रि से ही पानी बढ़ने की संभावना जताई गई है। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित आबादी को ऊंचे शरण स्थलाें पर शिफ्ट किया जाएगा।

नारायणी नदी बेसिन में जलप्रवाह बढ़ने से मंडरा रहे खतरे के बादल गया

मालूम हो कि नारायणी (गंडक) नदी बेसिन में जलप्रवाह बढ़ गया है। नारायणी नदी बिहार में हाजीपुर के आसपास गंगा से संगम करती है। ऐसे में, खगड़िया में गंगा के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है।

यहां यह बताते चलें कि पश्चिम चंपारण से निकल कर बूढ़ी गंडक खगड़िया के गोगरी के आसपास गंगा से संगम करती है। गंगा के बैक वाटर से बूढ़ी गंडक का भी जलस्तर बढ़ता है।

अभियंता प्रमुख पहुंचे खगड़िया, बांध-तटबंधों का लिया जायजा

इस बीच बुधवार की सुबह जल संसाधन विभाग, पटना, बिहार के अभियंता प्रमुख वरुण कुमार खगड़िया पहुंचे। उन्होंने गंगा नदी पर बने बांध-तटबंधों का सघन जायजा लिया। मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

अभियंता प्रमुख ने गोगरी-नारायणपुर तटबंध, गोगरी लिंक बांध, भरतखंड रिंग बांध, अकहा-खजरैठा जमींदारी बांध, लगार जमींदारी बांध आदि का निरीक्षण किया।

इस मौके पर बाढ़ नियंत्रण अंचल खगड़िया के अधीक्षण अभियंता रवींद्र सिंह, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-एक, खगड़िया के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार सहनी आदि मौजूद रहे। मुख्य अभियंता ने कहा कि अभी पानी बढ़ने के आसार है।

अभियंता प्रमुख ने क्या निर्देश दिए?

  • बांध-तटबंधों की 24 घंटे निगरानी रखी जाए।
  • बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का पर्याप्त भंडारण रखा जाए।
  • बांध-तटबंधों के संवेदनशील बिंदुओं पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
  • जरूरत पड़ने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य अविलंब शुरू किया जाए।

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