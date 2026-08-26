खगड़िया पर मंडराया बाढ़ का खतरा, सरकारी अधिकारियों-कर्मियों की छुट्टियां रद; तटबंधों की 24 घंटे निगरानी

जागरण संवाददाता, खगड़िया। कई दिनों के बाद खगड़िया में बुधवार को गंगा और बूढ़ी गंडक की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-एक, खगड़िया की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार की सुबह छह बजे खगड़िया के खारा धार जलद्वार के पास गंगा का जलस्तर 35.05 मीटर दर्ज किया गया।

खगड़िया एनएच-31 ब्रिज, अघोरी स्थान के पास बूढ़ी गंडक का जलस्तर 37.02 मीटर दर्ज हुआ। बुधवार की सुबह गंगा और बूढ़ी गंडक की प्रवृति घटने की बताई गई। इधर, तिब्बत की घटना के बाद खगड़िया में भी गंगा और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी गई है।

संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी सीओ और थानाध्यक्षों को लोगोंं को जागरूक करने को कहा गया है। डीएम विक्रम विरकर ने किसी भी स्थिति से निपटने काे लेकर पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। बुधवार की रात्रि से ही पानी बढ़ने की संभावना जताई गई है। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित आबादी को ऊंचे शरण स्थलाें पर शिफ्ट किया जाएगा। नारायणी नदी बेसिन में जलप्रवाह बढ़ने से मंडरा रहे खतरे के बादल गया मालूम हो कि नारायणी (गंडक) नदी बेसिन में जलप्रवाह बढ़ गया है। नारायणी नदी बिहार में हाजीपुर के आसपास गंगा से संगम करती है। ऐसे में, खगड़िया में गंगा के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है।