Khagaria News: मोहर्रम को लेकर प्रशासन सख्त, शांति बनाए रखने की हुई तगड़ी तैयारी; अब तक 425 लोगों पर कार्रवाई

Khagaria News प्रखंड क्षेत्र खगड़िया में शांतिपूर्ण माहौल में मोहर्रम का पर्व संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त व सजग है। इसे लेकर क्षेत्र के 425 लोगों पर धारा 107 की कार्रवाई की गई है। प्रखंड में सबसे अधिक परबत्ता थाना क्षेत्र के 150 लोगों पर धारा 107 की कार्रवाई हुई है। ओपी ने बताया पर्व के दौरान अशांति फैलाने वाले संभावित लोगों की पहचान कर कार्रवाई जारी है।

