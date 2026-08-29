सरहदें बेअसर, रिश्तों में वही मिठास : नेपाल में भारतीय परंपरा से सजीं भाइयों की कलाइयां, बहनों ने कहा- रक्षा करना

संवाद सूत्र, सालमारी (कटिहार)। सरहदें भले ही दो देशों के बीच भौगोलिक लकीरें खींचती हों, लेकिन आस्था, परंपरा और आत्मीय रिश्तों के आगे ये सीमाएं बेअसर साबित होती हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इसकी जीवंत और मनमोहक झलक पड़ोसी देश नेपाल के विराटनगर सहित आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिली। भारत की तरह ही नेपाल में भी भाई-बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का यह पर्व पूरे पारंपरिक उल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया।

सरहद पार पहुंचे परिजन सुबह से ही विराटनगर के घर-घर में सनातन परंपराओं और भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा बिखरी रही। बहनों ने थाल सजाकर पारंपरिक रीति से भाइयों की आरती उतारी, माथे पर कुमकुम-चंदन का तिलक लगाया और उनकी कलाई पर रक्षासूत्र (राखी) बांधकर दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य व सुख-समृद्धि की मंगलकामना की। वहीं, भाइयों ने भी जीवन के हर मोड़ और सुख-दुख में बहनों का संबल बने रहने का वचन दोहराते हुए उन्हें मनपसंद उपहार व नेग भेंट किए।

विराटनगर के बाजारों में रही त्योहारी रौनक पर्व को लेकर विराटनगर के मुख्य बाजारों में सुबह से ही उत्सवी हलचल चरम पर रही। रंग-बिरंगी डिजाइनर राखियों, पूजा सामग्री, ताजे फलों और पारंपरिक मिठाइयों की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते कई भारतीय परिवारों के रिश्तेदार सीमा पार विराटनगर पहुंचे, तो कई नेपाली बहनें भी भारतीय क्षेत्रों में रह रहे अपने भाइयों के घर पहुंचीं, जिससे दोनों देशों के बीच पारिवारिक मिलन का भावुक दृश्य देखने को मिला।