पूजा पंडालों में भीड़ के बीच कटिहार पुलिस अलर्ट, हार्ट अटैक या इमरजेंसी से निपटने के लिए सीखा सीपीआर देना

संवाद सहयोगी, कटिहार। दुर्गा पूजा को लेकर शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शहर के 58 पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) का प्रशिक्षण दिया गया।

पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सीपीआर देने की प्रक्रिया की जानकारी

पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार के निर्देशानुसार नगर थाना परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरीय पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) सदाम हुसैन एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर विशाल आनंद के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में चिकित्सक डॉ. नसरूल बारी ने नगर थाना, यातायात थाना और सहायक थाना के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सीपीआर देने की प्रक्रिया की जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दौरान डा. बारी ने बताया कि अचानक हृदय गति रुकने जैसी गंभीर स्थिति में समय पर सहायता मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा तत्काल सीपीआर देने से अस्पताल पहुंचने तक मरीज की मदद की जा सकती है।