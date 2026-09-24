पिता से पैसे ऐंठने के लिए बेटे ने रची खुद के अपहरण की साजिश, चाचा को मैसेज कर मांगे 10 लाख

संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। फलका थाना क्षेत्र के एक गांव से लापता 15 वर्षीय किशोर को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया। किशोर के लापता होने के बाद उसके स्वजन से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने किशोर को उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ बरामद किया।

एसडीपीओ टू कोढ़ा सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि 23 सितंबर को फलका थानाध्यक्ष को सूचना दी कि उनका 15 वर्षीय पुत्र 22 सितंबर को करीब तीन बजे मोटरसाइकिल और मोबाइल लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।

इसके बाद उसके मोबाइल नंबर से उसके चाचा के मोबाइल पर संदेश भेजकर 10 लाख रुपये की मांग की गई और तत्काल पांच हजार रुपये भेजने को कहा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई। टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में किशोर ने बताया कि वह अपने पिता से पैसे लेने के उद्देश्य से खुद ही स्वजन से छिप गया था। स्वजन को गुमराह करने के लिए वह अपने मोबाइल से चाचा के नंबर पर काल और मैसेज कर पैसों की मांग कर रहा था।