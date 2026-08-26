नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद कटिहार में अलर्ट, DM ने संभाला मोर्चा; जारी किए हेल्पलाइन नंबर

संवाद सहयोगी, कटिहार। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड (Nepal Flash Flood) की स्थिति और गंडक नदी में अचानक जलप्रवाह बढ़ने की संभावना को देखते हुए कटिहार जिला प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है।

संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बुधवार को संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

तटबंधों पर बढ़ी निगरानी:

नदी एवं तटबंध के आसपास रहने वाले लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा गया है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1 और 2 के कार्यपालक अभियंताओं को तटबंधों की सतत निगरानी करने तथा तटबंध चौकीदारों से लगातार फीडबैक लेकर जिला प्रशासन को जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।