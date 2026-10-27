कटिहार में NH-31 पर अज्ञात वाहन की टक्कर, टोटो चालक विकास चौधरी गंभीर रूप से घायल, बेहतर इलाज के लिए रेफर

संवाद सूत्र, समेली, कटिहार। जिले में तेज रफ्तार वाहनों के बेकाबू कहर और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण सड़क हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।

ताजा मामला कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (NH-31) पर खोटा मोड़ के समीप का है, जहाँ एक अज्ञात वाहन ने तेज गति से टक्कर मारकर टोटो चालक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के शिकार घायल टोटो चालक की पहचान फूलडोभी निवासी स्वर्गीय भगवत चौधरी के 35 वर्षीय पुत्र विकास कुमार चौधरी के रूप में हुई है। सोमवार को जब वे अपने टोटो के साथ जा रहे थे, तभी खोटा मोड़ के पास किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनके टोटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विकास कुमार चौधरी सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए।

ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया चालक हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़ी तत्परता दिखाई। ग्रामीणों की मदद से घायल चालक को तत्काल समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।