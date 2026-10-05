संवाद सूत्र, कुरसेला (कटिहार)। गरीबी और लाचारी से जूझ रहे परिवार की किस्मत बदलने के सपने संजोकर परदेस गए एक होनहार बेटे की जिंदगी हैदराबाद में हुए एक दर्दनाक हादसे की भेंट चढ़ गई। हैदराबाद में मकान निर्माण के दौरान काम करते समय सिर पर ईंटें गिरने से जान गंवाने वाले 19 वर्षीय सोनू कुमार का शव सोमवार को जब उसके पैतृक गांव नवटोलिया (उत्तरी मुरादपुर पंचायत) पहुंचा, तो वहां का दृश्य अत्यंत हृदयविदारक हो उठा।

एंबुलेंस से जवान बेटे का शव उतरते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। माता-पिता, दिव्यांग भाई और बहन की हृदय विदारक चीखों से वहां मौजूद हर ग्रामीण की आंखें नम हो गईं। पिता की बीमारी और बहन की शादी की चिंता में छोड़ा था घर घर की तंगहाली और आंसुओं ने सोनू को उम्र से पहले ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया था। पिता उमेश मंडल लंबे समय से असाध्य बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण परिवार की आर्थिक रीढ़ पूरी तरह टूट चुकी थी। घर में एक छोटा भाई दिव्यांग है, जबकि बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी है।

घटना एक नजर में मृतक: सोनू कुमार (उम्र: 19 वर्ष)

पिता: उमेश मंडल (लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार)

गांव/पंचायत: नवटोलिया, उत्तरी मुरादपुर पंचायत, प्रखंड: कुरसेला (कटिहार)

घटनास्थल: हैदराबाद (तेलंगाना), निर्माणाधीन मकान

हादसे की वजह: निर्माण कार्य के दौरान सिर पर भारी ईंटें गिरना

पारिवारिक स्थिति: अत्यंत निर्धन; बीमार पिता, दिव्यांग छोटा भाई, अविवाहित बड़ी बहन घर के चूल्हे को जलता रखने और बहन के हाथ पीले करने की सारी उम्मीदें इसी 19 वर्षीय किशोर के कंधों पर टिकी थीं। परिवार के इसी संकट को दूर करने और एक-एक पाई जुटाने के लिए सोनू घर से सैकड़ों मील दूर हैदराबाद में मजदूरी करने गया था।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गईं सांसें बताया जाता है कि हैदराबाद में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला मकान में काम करने के दौरान अचानक ऊपर से भारी मात्रा में ईंटें सोनू के ऊपर आ गिरीं। इस हादसे में वह गंभीर रूप से लहूलुहान होकर अचेत हो गया। साथी मजदूर आनन-फानन में उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसों की डोर टूट गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।