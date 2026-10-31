सेना के नाम पर नोटिस से कटिहार में फैली सनसनी, घर-दुकान खाली करने का मिला था फरमान, DM-SP ने खोला सच

संवाद सहयोगी, कटिहार। Fake Army Notice in Katihar: भारतीय सेना के नाम का दुरुपयोग कर तैयार किए गए एक कथित और भ्रामक नोटिस ने शनिवार को कटिहार शहर में भारी सनसनी और हड़कंप मचा दिया। इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे इस पत्र में सामरिक व सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शहर के सिरसा दालान इलाके को तत्काल खाली करने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जब जिला प्रशासन ने सैन्य अधिकारियों से संपर्क साधा, तो यह पत्र पूरी तरह फर्जी और जाली साबित हुआ। प्रशासनिक स्पष्टीकरण के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वायरल पत्र में आधिकारिक भाषा और सेना के प्रारूप की नकल कर मकान, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सड़कें हटाने का फरमान जारी किया गया था।

इस कारण आम नागरिक इसे वास्तविक आदेश समझकर भयभीत हो गए। हालांकि, स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब शहरवासियों के जेहन में यह सवाल कौंध रहा है कि संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र के पास सेना के नाम का इस्तेमाल कर दहशत फैलाने के पीछे किस असामाजिक तत्व की क्या दुर्भावनापूर्ण मंशा हो सकती है।

जबरन बेदखली और बुलडोजर कार्रवाई की दी गई थी चेतावनी कथित नोटिस में सिरसा दालान स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के समीप का एक अज्ञात पता दर्ज था। इसमें 'एनके माजी' नामक व्यक्ति को संबोधित करते हुए पूरे क्षेत्र के निवासियों को तत्काल अपने आवास खाली करने और सामान समेटने की हिदायत दी गई थी। पत्र में सख्त लहजे में यह चेतावनी भी चस्पा की गई थी कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, तो प्रशासन व सेना द्वारा जबरन बेदखली की जाएगी, इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी कर्नल के हस्ताक्षर, डीएम-एसपी को प्रति भेजने का स्वांग इस जाली दस्तावेज को प्रामाणिक दिखाने के लिए इसमें 'सेना मुख्यालय के ऑपरेशनल जोन, भारत' का उल्लेख किया गया था। पत्र के निचले हिस्से में 'ऑपरेशंस ऑफिसर' के रूप में कथित 'कर्नल आर.एस. ठाकुर' का नाम और जाली हस्ताक्षर अंकित किए गए थे।

इतना ही नहीं, भ्रम को पुख्ता करने के लिए पत्र की प्रतिलिपि कटिहार के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और स्थानीय निकाय को प्रेषित करने का भी उल्लेख था। समाचार की पड़ताल के दौरान जब मौके पर जाकर देखा गया, तो पत्र में दर्ज नाम और पते का कोई अस्तित्व सिरसा दालान क्षेत्र में नहीं मिला।

डीएम और एसपी ने दूर किया भ्रम, पत्र को बताया पूरी तरह मनगढ़ंत मामले की गंभीरता पर पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने स्पष्ट किया कि जिला पुलिस को सेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई पत्र या निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थापित रिहायशी इलाके को इस तरह अचानक या किसी पत्र के माध्यम से खाली नहीं कराया जा सकता। वहीं, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने स्थिति साफ करते हुए नागरिकों के उहापोह का पटाक्षेप कर दिया। डीएम ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर चल रहा यह पत्र पूरी तरह से जाली और फर्जी है।