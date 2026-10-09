सड़क पर बह रहा नाले का गंदा पानी, बदबू से जीना मुहाल! कटिहार के भंगहा में जलजमाव से भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, बीमारी का डर

संवाद सूत्र, पोठिया (कटिहार)। कटिहार जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत भंगहा पंचायत के वार्ड संख्या सात एवं आठ के निवासी पिछले लंबे समय से बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था और नारकीय स्थिति झेलने को मजबूर हैं।

इलाके में जलनिकासी का समुचित प्रबंध न होने के कारण नालियों का गंदा और बदबूदार पानी सीधे मुख्य सड़कों पर बह रहा है। सड़क पर लगातार जलजमाव बने रहने से स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और आम राहगीरों को आने-जाने में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक और पंचायत स्तर पर लंबे समय से इस समस्या की अनदेखी किए जाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में गहरा जनाक्रोश व्याप्त है।

कटिहार जिले के पोठिया प्रखंड स्थित भंगहा पंचायत के वार्ड संख्या 07 और 08 में जलनिकासी की व्यवस्था न होने से गहराया संकट

नालों की नियमित सफाई और देखरेख के अभाव में गंदा पानी सड़कों पर बहा, राहगीरों और ग्रामीणों का आवागमन हुआ दुरुह

सड़क पर जमा गंदे पानी से क्षेत्र में फैली तीखी दुर्गंध और बढ़ा मच्छरों का प्रकोप, संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका

स्थानीय लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों और प्रखंड प्रशासन से अविलंब नाले की सफाई कराकर स्थायी ड्रेनेज बनाने की मांग की नाले की सफाई न होने से सड़कों पर जमा गंदा पानी, बढ़ा संक्रामक बीमारियों का खतरा ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर नालों की नियमित सफाई न होने और जलनिकासी की उचित व्यवस्था के अभाव में नाली का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैल रहा है। सड़कों पर जलजमाव होने से पूरे आसपास के क्षेत्र में सड़ांध और बदबू फैल गई है,